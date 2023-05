In casa Juventus torna di moda l’idea Koopmeiners. Già seguito in passato, in estate può diventare l’obiettivo numero uno per il centrocampo. L’olandese dell’Atalanta piace molto anche a Giuntoli che se riuscirà a svincolarsi dal Napoli sarà il nuovo ds bianconero, l’ostacolo può essere la valutazione di Koopmeiners: circa 35/40 milioni.