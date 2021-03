Un nuovo consulto ad Innsbruck. Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Paulo Dybala è volato nuovamente in Austria per una visita dal professore Fink, che ha analizzato il percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro. Le terapie sembrano funzionare: difficile il rientro contro il Porto, la speranza è di vederlo tra Cagliari (14 marzo) e Napoli (17 marzo).