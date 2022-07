Preoccupazione per Ihattaren, anche all'Ajax. Dopo quanto successo alla Samp qualche mese fa, Mohamed è di nuovo sparito dalla rosa, spiega AD.nl. Non si allena e gioca con il gruppo da settimane perché, stando alle informazioni ufficiali, "non è in forma". A confermare tutto è Gerry Hamstra, direttore tecnico dell'Ajax, che prima della gara contro lo Shakthar ha dichiarato: "Lasciatemi essere chiaro che siamo tutti preoccupati per Mo. Certo che siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club siamo molto impegnati con Mo e siamo in contatto diretto con lui. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità. Speriamo torni presto”.



JUVE - Un problema anche per la Juventus: è in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus fino a fine dicembre, ma queste mosse complicano terribilmente il futuro.