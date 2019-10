Secondo il Mundo Deportivo, c'è un nome italiano che piace parecchio in Catalogna: quello di Federico Bernardeschi. Dalla Spagna riportano che il Barcellona avrebbe chiesto informazioni per lui alla Juventus durante la scorsa estate, ma la risposta dei bianconeri fu giudicata eccessiva: Rakitic più 23 milioni per l'ala 25enne. Oggi i blaugrana potrebbero tornare sull'ex-Fiorentina anche se, come ammette MD, al momento non sarebbe una priorità.