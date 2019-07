Mario Mandzukic prende tempo. E allora il Borussia Dortmund continua a guardare in casa Juve per l'attaccante del futuro. Nel vero senso della parola. Se con il croato si andava sull'usato sicuro, ecco che il vero investimento potrebbe essere fatto per Moise Kean: il baby talento bianconero è in uscita, i tedeschi ci pensano seriamente, ma serviranno almeno 40 milioni di euro per convincere la Juve, che ha già respinto una proposta dell'Everton da 30 milioni e continua pure a parlarne con l'Ajax.