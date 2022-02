Il caos che si sta generando in Inghilterra attorno alla proprietà russa del Chelsea, con Roman Abramovich che si è dimesso dal ruolo di presidente, potrebbe portare alcuni giocatori a forzare la mano per un addio. Fra questi c'è anche l'italo-brasiliano ex-Napoli Jorginho che piace da tempo alla Juventus e che vorrebbe da tempo ritornare in Italia.