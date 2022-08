Niente Sampdoria perche dopo l'esclusione dalla torunée dellanegli Stati Uniti e dopo la mancata convocazione per l'esordio stagionale contro il Sassuolo, è stato escluso da Massimiliano Allegri anche dall'elenco dei convocati per la gara che domani sera vedrà i bianconeri impegnati al Marassi di Genova contro i blucerchiati di Marco Giampaolo.con la società torinese che sta facendo di tutto per trovargli una sistemazione che sblocchi anche il potenziale arrivo di Paredes.Fuori rosa o quasi, ma con un futuro tutt'altro che roseo davanti a sé. Il problema di fondo per la sua cessione è checon il Barcellona e(con decreto crescita). A bilancio il costo storico per non fare minusvalenza è di ben 45 milioni di euro eIl prestito è quindi oggi la via più percorribile con il giocatore che spinge per trovare una sistemazione che gli permetta di giocare e gli dia una chance di disputare il mondiale. 5 milioni netti sono però una cifra insostenibile per tanti e nonostante l. Perfino ildi Gattuso, unico club ad aver avviato contatti reali con i bianconeri, si è tirato indietro per i costi eccessivi dell'affare.Allegri vuole un colpo in mezzo al campo e dei 9 giocatori a disposizione ben 3 (fra cui il brasiliano) dovranno partire.