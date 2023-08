Classe 1993, contratto importante fino al 2026 da 8 milioni netti a stagione, Paul Pogba è ancora ai margini della Juventus e della preparazione, a causa dell'infortunio rimediato nella parte finale della scorsa stagione, ultimo episodio di un 2022-23 trascorso quasi interamente in infermeria. Ad oggi, 7 agosto, mentre ogni tanto rispuntano le sirene dall'Arabia Saudita, non ci sono ancora certezze sulle tempistiche del rientro a pieno regime del francese, che ha intenzione di giocarsi una seconda chance a Torino. Ma Allegri e il club ci credono ancora? Interpellato su Pogba, l'allenatore si è espresso così a fine luglio: "Tornerà in squadra tra almeno un mese". Un indizio che lascia poche speranze rispetto alla possibilità di vedere l'ex Manchester United in campo per le prime due giornate di campionato, il 20 agosto con l'Udinese e il 27 con il Bologna.



SIRENE D'ARABIA - Le sirene dall'Arabia, dicevamo. Quelle riportate oggi da Tuttosport portano i nomi di Karim Benzema e N'Golo Kanté, due connazionali di Pogba che stanno provando a convincere il Polpo a raggiungerli nella Saudi Professional League. Al momento, nonostante le smentite e la volontà del giocatore di andare oltre gli infortuni e provare a dimostrare di essere ancora un top player in Italia e in Europa, la possibilità che il numero 10 della Juve si trasferisca in Arabia Saudita resta ancora in piedi. Il centrocampista ha ricevuto un'offerta da 30 milioni all'anno dall'Al Ittihad e ricordiamo che il mercato in Arabia termina il 20 settembre.