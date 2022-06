nella lunga ed estenuante corsa per attrezzare a dovere la batteria degli esterni d'attacco. Persi Dybala e Bernardeschi, in attesa di una ripresa come quella di Chiesa che dovrà essere all'insegna della prudenza,alla ricerca degli interpreti più adatti nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri e compatibili con le esigenze economiche del club.come alternativa al profilo individuato come obiettivo primario per la fascia destra, Angel. La lunga fase di meditazione del calciatore argentino a fronte della (doppia) proposta di Cherubini e l'inserimento del Barcellona hanno ulteriormente rallentato i tempi della trattativa, ma la Juve si aspetta che il nodo venga definitivamente sciolto entro i prossimi giorni.- Un biennale a 7-8 milioni di euro più bonus - l'ipotesi più gradita al club bianconero - o un contratto di annuo a circa 5 milioni netti per venire incontro alle desiderata del Fideo di fare ritorno nella sua Argentina tra un anno: da qui non si scappa e i dirigenti juventini non sono disposti ad ulteriori rilanci, pronti a virare sui molteplici piani B vagliati nel corso delle ultime settimane.per il suo nuovo club. Acquistato a gennaio per 12 milioni di euro dall'Ajax, David Neres rimane un profilo molto ambito in ambito internazionale e, come evidenza il quotidiano portoghese A Bola,del caso al suo agente.- Quelche cura gli interessi del giovane attaccante, in piena riabilitazione dal grave infortunio al ginocchio occorso durante la sua prima sfortunata stagione italiana e che coi bianconeri ha intrattenuto anche qualche discorso sul centrocampista Bruno Guimaraes prima del suo trasferimento al Newcastle.Anche l'ex Ajax entra in questa corsa con molteplici partecipanti e una graduatoria chiara a livello di preferenza: dipende tutto da Di Maria.