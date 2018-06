Daniele Rugani resta tra i nomi più caldi nel mercato in uscita della Juventus. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato con insistenza al Chelsea, in attesa dell'ufficialità dell'arrivo a Londra di Maurizio Sarri. L’allenatore ex Napoli lo ha richiesto e la trattativa è viva, come conferma Sportitalia. L’affondo potrebbe arrivare a inizio luglio e non nei prossimi giorni.