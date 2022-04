La Juventus si prepara alla fase finale, la fase calda, della stagione. In contemporanea, a prepararsi sono anche i sostenitori del club. Nei prossimi impegni dei bianconeri, contro Bologna in campionato e Fiorentina in Coppa Italia, la Vecchia Signora avrà dalla sua il fattore campo, giocando in casa in entrambi i casi. Secondo quanto riporta La Stampa, si andrebbe verso il doppio sold out, con una previsione di circa 80 mila spettatori in due partite.