Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il senior designer di Adidas Marco Omiccioli ha svelato alcuni segreti della nuova maglia della Juve per la prossima stagione, raccontando anche le sue fonti di ispirazione: "Per la divisa 2022-23 ho preso spunto da molte casacche del passato - dalla proporzione allo spessore delle strisce fino ai dettagli - cercando il giusto equilibrio tra novità e tradizione. La prima maglia è il simbolo di ogni club, e per la Juventus le strisce verticali sono un emblema distintivo perché rappresentano la tradizione. Ogni stagione, però, bisogna cercare di dare una differente chiave di lettura e introdurre alcuni elementi che rendano la divisa unica e distintiva. Da qui l’interpretazione “frastagliata” delle strisce. Il pattern di triangoli nasce dall’iconico stadio della Juventus, l’Allianz Stadium, ed è ispirato dalla sua particolare struttura architettonica: i triangoli sono la celebrazione visiva della stella, simbolo di vittoria, i cui vertici scomposti creano appunto dei piccoli triangoli".