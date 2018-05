La conferenza stampa con la quale Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus è stata anche un passaggio di consegne tra il numero uno bianconero eParatici, Marotta, Nedved erano accanto a lui, Agnelli vicino a Buffon. "Sarà il prossimo capitano e non posso dargli consigli. Con Giorgio abbiamo vissuto in simbiosi per 13 anni nello spogliatoio e in campo”, ha dichiarato ieri Buffon in conferenza.