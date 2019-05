L'eventuale retrocessione del Genoa, che domenica sera si giocherà il tutto per tutto in caso della Fiorentina, potrebbe avere riflessi anche sul mercato della Juventus.



Già da tempo i due club hanno infatti trovato l'intesa per il trasferimento a Torino di Cristian Romero. Secondo quelli che sono gli accordi in essere il passaggio in bianconero del giovane difensore argentino dovrebbe avvenire nell'estate 2020, dopo che lo stesso avrà trascorso un'altra stagione in riva al Mar Ligure.



Un'opzione che permetterebbe al ragazzo, appena ventunenne e reduce dalla sua prima annata in Italia, di crescere ulteriormente prima di approdare alla Continassa. Un'ipotesi che tuttavia verrebbe meno qualora il Grifone non riuscisse a mantenere il proprio posto in Serie A. Difficile, per non dire impossibile, che la Juve accetti un declassamento del giocatore. Altrettanto difficile che la dirigenza piemontese decida di portarlo subito a Torino. Più probabile invece che Romero possa essere prelevato già nella prossima sessione di mercato per poi essere girato in prestito annuale in qualche società amica del massimo campionato.



In questo modo El Cuti cambierebbe squadra ma non il suo percorso di avvicinamento alla Vecchia Signora.