Juve, il dopo-Pogba è già partito: Koopmeiners priorità, ma a centrocampo ci saranno 3 colpi

Emanuele Tramacere

La sentenza tanto attesa è arrivata ed è stata di quelle così pesanti da rischiare di segnare un precedente. Paul Pogba è stato squalificato ieri per 4 anni per il caso doping che l'ha visto coinvolto a inizio stagione. Il rapporto con la Juventus, che già era stato praticamente azzerato, inevitabilmente terminerà e il club bianconero, non a caso, ha già iniziato a programmare il prossimo mercato estivo che vedrà anche nel reparto centrale del campo un'autentica rivoluzione.





ALMENO 3 COLPI E UNA PRIORITÀ - Saranno infatti 3, budget permettendo, i colpi in programma durante la prossima estate di calciomercato con una priorità assoluta, un centrocampista che sappia portare "bonus" in termini di gol e assist, e due "alternative" che completino un organico che potrebbe perdere oltre a Pogba anche altri protagonisti e in cui, salvo sorprese, dovrebbe rientrare soltanto Nicolò Fagioli, l'altro grande squalificato.





