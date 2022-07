Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, dopo il blitz a Torino, è appena rientrato in Germania e all'aeroporto è stato intercettato dalla stampa tedesca. Queste le sue risposte alla Bild sul possibile arrivo dalla Juventus del difensore olandese Matthijs de Ligt: "Siamo stati a Torino e abbiamo parlato, ora vediamo".



Quante sono le probabilità che De Ligt arrivi?

"Vorrei dirlo, ma non posso".



Come sono andate le discussioni?

"E' sempre importante parlare, ora dobbiamo vedere cosa viene fuori".