Se giusta o sbagliata lo dirà solo il campo e solo nel caso in cui Allegri decidesse di andare fino in fondo con questa linea. Perché a Chiesa ha pensato, l'idea di una coppia con Paulo Dybala lo stuzzica anche se il suo calcio ha sempre avuto un centravanti. Quello che Alvaro Morata sta dimostrando di essere solo a corrente alternata, anche se poi lo spagnolo alla vigilia ha incassato la fiducia del tecnico: “Gioca sicuramente”. Quindi per Chiesa lo spazio sarebbe quello laterale, con Allegri che però sta seriamente meditando di abbottonare per proteggere una difesa di nuovo e improvvisamente apparsa incerta:In difesa poi si va verso il ritorno di Matthijs de Ligt al fianco di Leonardo Bonucci: l'olandese è tornato in gruppo, Giorgio Chiellini va gestito, anche Bonucci è stanco ma il tempo di Daniele Rugani (rientrato dopo la gastroenterite) difficilmente sarà in Champions. E in porta ovviamente Wojciech Szczesny.