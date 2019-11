Lev Tanju, fondatore di Palace, l'azienda londinese che ha collaborato con la Juve per il lancio del nuovo kit che i bianconeri hanno vestito contro il Genoa, ha parlato alla CNN: “Erano davvero pochi i club con cui volevamo collaborare - le sue parole -. E la Juve era in cima alla lista. Per me, è una delle squadre di calcio più iconiche e chic del pianeta. Si sono avvicinati a noi per fare qualcosa, e tutto è andato avanti da lì. Volevamo davvero solo far accadere qualcosa sul campo piuttosto che creare solo cose a doppio marchio. È stato un sogno per noi progettare un kit per loro”.