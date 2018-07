Come si legge sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico,, relativo al valore della tariffa B.- "Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: ottocentomila esemplari. Bozzettista: Claudia Giusto. La vignetta, sullo sfondo degli spalti dell’Allianz Stadium, raffigura un calciatore della Juventus durante un’azione di gioco, affiancato da uno scudetto tricolore; in basso è riprodotto il logo della Juventus. Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONI D’ITALIA 2017/18”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. Foglio: quarantacinque esemplari".