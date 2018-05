Il futuro di Massimiliano Allegri è un quiz. L'allenatore è sotto contratto con la Juventus fino al 2020 con un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti all'anno. Le pretendenti ci sono, ma nessuna finora ha fatto una dichiarazione ufficiale: l’Arsenal pare la soluzione più plausibile, sullo sfondo c’è anche il Chelsea, altra panchina prestigiosa che dovrebbe liberarsi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Allegri è intrigato da un’esperienza all’estero, ma con gli amici più intimi non ha escluso l’ipotesi di un anno sabbatico se non busserà nessuno alla sua porta.



Con la dirigenza s’incontrerà a breve, l’anno scorso il colloquio con Andrea Agnelli e Beppe Marotta fu decisivo per convincerlo a restare. Potrebbe accadere lo stesso anche stavolta con promesse di mercato: Allegri vuole rinforzare il centrocampo: oltre a Emre Can (che dovrebbe firmare dopo la finale di Champions del Liverpool), punta a un altro giovane (in pole c’è Pellegrini). In più arriveranno Caldara e Spinazzola dall’Atalanta: se resterà, il tecnico punterà a svecchiare e a ricostruire, anche mettendo in conto di non vincere per un anno.