La prestazione di Angel Di Maria contro il Monza è stata sicuramente opaca. Il Fideo ha giocato sotto tono, sfiduciato dalla situazione che circonda l'ambiente Juventus, e non ha replicato l'ottima partita disputata contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'argentino non è sicuro di continuare la sua avventura in bianconero e le possibilità che lasci la Juve si fanno sempre più insistenti. L'ipotesi è che il campione del Mondo possa fare ritorno nel Rosario Central.