Mohamed Ihattaren tornerà presto alla Juve. L'Ajax ha deciso di rimandare indietro il trequartista olandese classe 2002, ma per il club bianconero non c'è la volontà di trattenerlo. Anzi, secondo il Corriere dello Sport, l'intenzione è quella di trovare una squadra disposta a dare fiducia al giovane per un nuovo periodo di prestito a gennaio.