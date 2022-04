In conferenza stampa l'allenatore della Juventus, Max Allegri, parla di Moise Kean, che i rumors di mercato indicano in partenza da Torino durante l'estate: "Kean non fa mai gol banali. Domani co Venezia valuterò se farlo giocare dall’inizio o meno. Col Sassuolo è entrato bene, sta bene fisicamente e mentalmente e sono contento di quello che sta facendo".