L'indiscrezione di oggi riguarda il futuro di Marko Pjaca, un giocatore che ha deluso alla Juve. Un investimento voluto dai dirigenti bianconeri quando il ragazzo classe 1995 era esploso con la sua Croazia ai tempi della Dinamo Zagabria. Poi la sfortuna e tanti problemi fisici anche durante le parentesi a Schalke e Fiorentina, ma adesso la sua condizione fisica sta migliorando.







La Juventus è pronta a considerare una sua cessione in prestito secco a gennaio, anche in Italia e non solo all'estero. Per consentirgli di giocare con continuità e di mettersi in mostra. In ogni caso il club bianconero è già stato molto chiaro: non punta più su Pjaca e non lo farà nemmeno in futuro.