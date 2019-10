Il caso di Gonzalo Higuain è stato emblematico di quel che hanno pesato i prestiti in casa della Juventus. L'argentino ha rappresentato una sorta di cessione, per i soldi che sono stati spesi da Milan e Chelsea, anche se, ad un anno di distanz,a è tornato a segnare con la maglia bianconera come se nulla fosse successo. Infatti, il Milana ha versato la bellezza di 10.208 milioni di euro, ed ancora fatica a dimenticare la parentesi semestrale del Pipita in rossonero. Non si esalta nemmeno il Chelsea, anche se di milioni ne ha spesi "appena" 7.841. Un piccolo tesoretto, al quale si aggiungono i 4.860 milioni spesi dal Genoa per Andrea Favilli, come parte degli accordi stipulati per l'ex Primavera bianconero per il prestito biennale con obbligo di riscatto, ma anche i 2 milioni ricavati dai dodici mesi sfortunati di Marko Pjaca alla Fiorentina. A ciò, si sono infine aggiunti i 2 milioni, uno per uno, dei prestiti di Audero e Cerri, poi riscattati a titolo definitivo. 30 mila euro, infine, arrivano dal prestito di M'Pinda Tamba al Nogometni Klub Osijek.