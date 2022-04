Adrien Rabiot ha un contratto fino al 2023 con la Juventus. Tuttavia come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista francese non ha ancora ricevuto nessuna offerta di rinnovo da parte della società bianconera. Sarebbe questa dunque l'ultima estate per cederlo e monetizzare. La decisione finale però spetterà a Massimiliano Allegri che dovrà capire se il francese rientri o meno nel progetto.