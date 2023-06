Sembra essere davvero un feeling particolare quello che il Genoa nutre nei confronti della Juventus e dei suoi giovani talenti.



Dopo i tentativi di trattative imbastiti nei giorni scorsi per i vari Miretti, Barrenechea e Rafia, ora nel mirino del Grifone si sarebbe spostato su un altro promettente centrocampista di scuola bianconera.



Stando a quanto riporta stamane il Corriere dello Sport, il club ligure starebbe facendo un pensiero su Filippo Ranocchia, 22enne pilastro della nazionale Under 21 reduce dalla stagione in prestito al Monza.