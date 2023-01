L'interesse del Genoa per Gianluca Frabotta è più vivo che mai.



Il laterale mancino di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Frosinone, è uno dei nomi scritti in neretto sull'agenda di mercato della dirigenza rossoblù.



Prima di affondare il colpo sul 23enne tuttavia il Grifone ha la necessità di trovargli un posto in rosa, facendo partire il pari ruolo tedesco Lennart Czyborra, al momento fuori dai piani tattici di Alberto Gilardino.



Lo scrive stamane il Secolo XIX.