La Vecchia Signora dovrà attendere: Nicolò Rovella non sarà un giocatore della Juventus prima del prossimo giugno. Questa almeno è l’intenzione del Genoa, la cui dirigenza non pare avere alcuna volontà di rinunciare anticipatamente al suo giovane centrocampista cedendolo ai bianconeri già a gennaio.



Malgrado la Juve possieda il cartellino del 19enne regista lombardo, acquistato proprio dal Grifone quasi un anno fa, gli accordi tra i due club parlano chiaro e prevedono che il ragazzo debba rimanere in prestito ai rossoblù fino al termine di questa stagione. La necessità dei bianconeri di accelerare il processo di ringiovanimento della propria rosa vorrebbe però accorciare di un semestre la parentesi ligure di Rovella, mettendolo fin dai prossimi mesi a disposizione di Max Allegri. Un’intenzione che tuttavia cozza con la volontà di un Genoa che ha in Rovella uno degli elementi migliori e più utilizzati.



L’eventuale addio prematuro del numero 65 rossoblù viene considerato dalla neo-dirigenza americana un pessimo biglietto da visita da presentare ai propri tifosi nella prima finestra di mercato gestita dalla 777 Partners. Soprattutto se si considera la difficile situazione di classifica di una squadra pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere.