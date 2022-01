Ultimo giorno di mercato,particolarmente attiva. Intanto Denisè già arrivato a Torino nella serata di domenica, notte trascorsa al J Hotel e visite mediche in programma di prima mattina. Ultimo passaggio prima della firma sul contratto e l'annuncio. Operazione da 7 milioni di euro per iltra parte fissa e bonus, quasi 3 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2​026 per Zakaria.Il calciatore è arrivato al J-Medical intorno alle ore 9.30.Seguono aggiornamenti