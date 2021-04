Non si è disputata il 4 ottobre 2020, perché sabato 3 l'Asl impedì alla formazione di Rino Gattuso di partire. La Lega non rinvia, la Juve si presenta allo Stadium, il 14 ottobre il Giudice Sportivo assegna il 3-0 a tavolino e il punto di penalità per il Napoli. Il 10 novembre la Corte d'Appello conferma questa sentenza. Ma il 22 dicembre è il Collegio di Garanzia del Coni a ribaltare tutto, obbligando la Lega a rimettere in calendario il match. Si è poi atteso l'eliminazione del Napoli dall'Europa League, la data giusta per il recupero doveva essere il 17 marzo invece la Juve dopo essere uscita dalla Champions ha potuto accogliere la richiesta di rinvio ulteriore, la Lega non dice di no e la Roma si infuria.Senza un posto in Champions non si può pensare alla conferma di Pirlo. Se il posto in Champions dovesse essere ancor più a rischio, allora la Juve potrà essere costretta a un cambio di rotta prima che sia troppo tardi. In tal senso una sconfitta con il Napoli potrebbe far degenerare la situazione,. Almeno in caso di sconfitta. Ma allo stesso tempo può trasformarsi in quella della svolta, tanto attesa e mai arrivata. Per la Juve, per Pirlo.