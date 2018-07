E' un classe 2000 e si aggregherà alla formazione Primavera di Baldini. Che talento, Makoun: diciott'anni e già tanta esperienza, dopo essere cresciuto - nelle giovanili prima e in prima squadra poi - allo Zamora FC. Ah, un po' di numeri in Libertadores li ha già fatti vedere, chiaramente nulla in confronto a quanto mostrato nel Mondiale Under 20, vera e iniziale consacrazione del talentino ora alla Juve.