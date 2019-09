La magia di Cuadrado candidata per il Gol della Settimana



VOTA il tuo Gol della Settimana qui https://t.co/7wstPyFIqy#UCL | @juventusfc | @Cuadrado pic.twitter.com/2rsNDQAjlR — La UEFA (@UEFAcom_it) September 19, 2019

Il gol di Juan Cuadrado di ieri sera contro l'Atletico non è certo passato inosservato.Il giudizio finale passerà dal voto del pubblico, ma sicuramente è un bel riconoscimento per l'esterno colombiano, vera intuizione di Sarri per sostituire Douglas Costa.