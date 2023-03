Alex Sandro, difensore della Juve, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero per commentare il raggiungimento delle 300 presenze: "Un onore grandissimo, posso dare molto valore non solo a queste 300 partite ma a tutto quello che mi ha fatto arrivare fin qui, dall'esordio col Chievo al primo gol con l’Udinese".



GOL PREFERITO - "Penso proprio il primo contro il Chievo".



IL RIMPIANTO - "Una partita che vorrei rigiocare è sicuramente la finale di Champions, per vincerla".



LEGAME - "Danilo. Lo conosco dal 2010, è difficile trovarne uno che conosco da così tanto. Abbiamo tanti ricordi insieme. E' un grande amico".



TROFEO - "Il primo campionato, perché è stato difficilissimo da vincere. Ricordo una riunione che abbiamo fatto fra di noi, da quel momento abbiamo iniziato a fare davvero del nostro meglio".