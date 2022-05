Cosa aspettano con impazienza le altre persone cosa aspettiamo con impazienza noi pic.twitter.com/JRH1rM3cwx — JuventusFC (@juventusfc) May 31, 2022

"Cosa aspettano con impazienza le altre persone vs. cosa aspettiamo con impazienza noi". Ha fatto impazzire i tifosi bianconeri il simpaticoche laha pubblicato sui propri canali social, affiancando due immagini che ritraggono, rispettivamente, una spiaggia paradisiaca e la coppianell'ormai celebre scatto realizzato al GP di Montecarlo. Altro che vacanze, insomma... Come suggerito dallo stesso club, i sostenitori della Signora non vedono l'ora di osservare in azione il forte duo d'attacco, che ancora non ha avuto la possibilità di esprimersi in campo a causa del grave infortunio patito dall'esterno azzurro. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.