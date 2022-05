In questa stagione si è sentito parlare spesso diasimmetrica, per via dell’impostazione tattica che portava Adrien Rabiot largo a sinistra e un esterno di ruolo dall’altra parte, con compiti chiaramente differenti.La notizia degli ultimi giorni è un interessamento sempre più approfondito della Juventus per l’esterno destro di proprietà dell’, Nahuel. Continuità di prestazioni, qualità e quantità, il posto nella Nazionale albiceleste, 7 gol e 5 assist in Serie A: non stupisce che sia finito nel mirino dei top club europei, Madama compresa. Quello che stupisce, invece, è l’accelerata die colleghi per questo profilo, che andrebbe ad occupare una zona di campo dove, in rosa, sono già presenti, con quest’ultimo che sembra essere prossimo al rinnovo di contratto.