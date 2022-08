A quattro giorni dalla fine del mercato,il club bianconero si è concentrato su, obiettivo primario per il centrocampo da ormai settimane. L'accordo con il giocatore c'è da tempo mentre mancavano ancora alcuni dettagli da risolvere con il(15 milioni)con i parigini che inizialmente chiedevano l'obbligo di riscatto mentre a Torino puntavano sul prestito con diritto.Paredes non ha mai avuto dubbi da quando ha saputo dell'interessamento della Juventus.Il classe 1994 ha infatti rimandato al mittente l'interessamento del Manchester United aspettando i bianconeri nonostante la trattativa abbia avuto tempi decisamente lunghi. Un'attesa dovuta anche alle mancate uscite a centrocampo, di cui lo stesso amministratore della Juveha parlato prima del match contro la Roma: "Saremo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo intenzione di fare.al Valencia, per cui al momento non ci sono altre piste calde nonostante la Juve farà di tutto per cederlo, lL'ex Genoa è a un passo dalmentre su Fagioli ci sono diversi club interessati. Situazione incerta perA parte qualche sondaggio però nessun offerta concreta. Saranno giorni movimentati nel reparto di centrocampo; qualche cessione - come ha detto Arrivabene - è necessaria, ma l'arrivo di Paredes non è in dubbio. L'argentino, regolarmente convocato per la sfida che si sta disputando proprio adesso tra il Psg e il Monaco