E dal mondo intorno a Maxsi assicura che nel Principato anche questa volta sia stato solo per trascorrere giorni di relax, anche se mai lontano da occhi indiscreti. Questa volta la sua presenza è stata testimoniata per una foto insieme all'agente Martin Riha, ben più rumore aveva fatto la “paparazzata” con Luis Campos un'estate fa. Ma in questa occasione, nonostante rumors e suggestive indiscrezioni,Pensieri da sceicchi che fin qui son stati spazzati via sul nascere da Allegri, nonostante la caccia ai top coach sia passata anche da lui:rispetto alla decisione di andare avanti insieme per scelta o per forza. Diverso potrebbe essere un ragionamento da parte dell'allenatore della Juve nel caso in cui fosse magari il Psg a riprovarci (ci risiamo), anche perché Nagelsmann o non Nagelsmann proprio Allegri resta uno dei profili preferiti da Campos:Un eventuale cambio di rotta reale ci sarebbe solo nel caso in cui fosse Johna deciderlo, la stanchezza è un sentimento che ha inciso non poco nell'ultimo periodo ma non ha ancora preso il sopravvento a tal punto da voler rompere con Max. Che quindi rimane, fino a prova contraria. E non se ne va nonostante gli assalti milionari. Almeno per ora.