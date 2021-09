Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possibile pic.twitter.com/glwmH7B3bz — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) September 26, 2021

Dopo il gol e l'uscita dal campo tra le lacrime per l'infortunio, l'attaccante della Juventusha mandato un messaggio attraverso un tweet: "Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possibile".