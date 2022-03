Ryan Gravenberch sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Centrocampista classe 2002 dell'Ajax, sull'olandese c'è l'interesse della Juventus e del Bayern Monaco ma non è escluso che possano inserirsi altri club. Intanto, il giocatore ha parlato del suo futuro in un'intervista a The European Lad: "Il Bayern è un top club, se valgo 25 milioni posso ritenermi orgoglioso perché è un valore molto alto. So dell'interesse dei tedeschi, ma del mio futuro se ne stanno occupando mio padre e il mio agente; io sono concentrato sul campo".