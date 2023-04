E' arrivato a mezzo social il messaggio di Wojciechdopo il malore accusato nel corso della gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona:"Beh, è stato spaventoso! Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi e gli auguri di guarigione. Sto bene, sperando di tornare in campo il prima possibile!"Szczesny ha poi dedicato un pensiero a Mattia, che lo ha sostituito in maniera eccellente permettendo alla Juve di portare a casa l'intera posta in palio grazie alle sue parate e al gol di Gatti: "Grazie mille allo staff medico dell'Allianz Stadium per il supporto e Mattia Perin per essere stato il nostro eroe in questa notte!!".