L'ingresso in campo al minuto 83 a sancire la fine del calvario. Già, così possiamo definirlo quello di Paul. Partito lo scorso agosto nella tournée americana della, in mezzo un intervento chirurgico, i 35 minuti complessivi giocati contro il Torino e Roma divisi in 22 e 13. Prima una panchina contro il Monza. Poirimediato calciando le punizioni in rifinitura che l'ha tenuto ancora una volta lontano dai campi da gioco. Ora, siamo al 14 aprile e Paul è rientrato.