La Juventus non ha mai perso di vista Rodrigo De Paul, che affronterà domani nella sfida contro l’Udinese. Il talento argentino ha comunque altre estimatrici in Serie A, l’ultima il Milan che, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, starebbe ideando l’offerta. Raggiungere i 40 milioni cash richiesti dai Pozzo è troppo, così Maldini e Massara stanno ragionando su formule diverse, inserendo nell’affare potenziali contropartite che possano abbassare le cifre. Come Petter Hauge, Tommaso Pobega e Marco Brescianini, gli ultimi due in prestito allo Spezia e all’Entella.