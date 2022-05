Secondo Il Corriere dello Sport, è alta la richiesta del Monaco per Benoit Badiashile, difensore entrato nel mirino della Juve come possibile erede di Giorgio Chiellini. Stando al quotidiano, con il suo entourage i discorsi sono molto ben avviati da tempo, ma manca l'accordo con il club del Principato che valuta il suo gioiello almeno 35 milioni di euro, una cifra forse proibitiva per i bianconeri.