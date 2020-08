Lo stile di Maurizio Sarri non gli andava giù. Così La Gazzetta dello Sport assicura che era calato il gelo tra Giorgio Chiellini e l'ormai ex allenatore della Juventus: "In generale, più di qualche giocatore in questi mesi non ha gradito lo stile Sarri – uno su tutti, Giorgio Chiellini, importantissimo nel suo ruolo di capitano – e non è un caso che quasi nessun giocatore della rosa abbia pubblicato un post social di addio. Strascichi antipatici su una stagione lunga, in cui Sarri ha introdotto alcuni concetti del suo calcio ma poi ha scelto un compromesso con la squadra - un esempio, no agli allenamenti frequenti al mattino, non graditi ai giocatori - che alla lunga non ha dato risultato", si legge.