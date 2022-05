Cresce l'entusiasmo e soprattutto la tensione dei tifosi bianconeri, i quali fremono e attendono con ansia che vengano ufficializzati i colpi Di Maria e Pogba. Ma bisogna anche fare il punto della situazione su quelli che sono finiti in cima alla lista dei partenti che, oltre a Dybala, registra anche il nome di Federico Bernardeschi. L'ex viola infatti, non proseguirà i suoi rapporti con Madama e su di lui ci sarebbe la corte del Napoli, come annunciato anche dallo stesso De Laurentiis durante la presentazione del ritiro a Castel di Sangro. Stando a quanto riportato anche da Il Mattino, ci sarebbero stati già dei contatti diretti tra il patron partenopeo e il Campione d'Europa in carica, con successivi sviluppi che sono attesi nelle prossime ore.