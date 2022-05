Ancora un mese il contratto di Federico Bernardeschi con la Juventus scadrà. Non ci sarà un rinnovo, la scelta è stata comunicata nelle scorse settimane dal club bianconero e dall'entourage dello stesso calciatore, con le parti che di comune accordo hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso. Per l'esterno di Carrara ancora non ci sono accordi, ma tanti club che si sono informati, dall'Italia e, soprattutto, dall'estero...