Stavolta tocca al Sassuolo, per continuare a far bene e per non avere sorprese con questo Milan che corre all'impazzata. E con cinque lunghezze di distanza dalla squadra di Gattuso, è chiaro che Ancelotti non voglia subire ulteriori scherzi in quest'annata bella ma resa estremamente faticosa dai problemi in Champions e dalla Juve volata - oggi - a più diciannove. Intanto, Carletto può godersi Meret: l'ex Spal ha conquistato con calma e talento il posto da titolare indiscusso che fu di Reina. E oggi, con Ospina che prenderà il suo posto in quanto squalificato, può prendersi anche lo scettro del numero uno nei 'clean sheet'. Ecco: almeno qui, il Napoli può agganciare la Juventus in vetta. In questa speciale classifica - ossia quelle delle partite senza subire reti - la Juve resta avanti: 14-13, il risultato momentaneo.