E' ufficiale il nuovo calendario della Serie A. La Juventus tornerà in campo a Bologna lunedì 22 giugno alle ore 21.45. Poi Lecce, Genoa, Torino e Milan e via via tutte le altre. Il big match tra Juventus e Lazio sarà giocato il 20 luglio 2020 alle ore 21.45 all'Allianz Stadium.Bologna-Juve lunedì 22 giugno 21.45 (Sky)Juve-Lecce: venerdì 26 giugno ore 21.45 (Sky)Genoa-Juve: martedì 30 giugno ore 21.45 (Sky)Juve-Torino: sabato 4 luglio ore 17.15 (Sky)