Nei giorni scorsi vi avevamo riportato l’interesse di Juventus, Chelsea e Atlético Madrid per la stella del Palmeiras, campione in carica della Copa Libertadores, Gabriel Menino.



Il centrocampista classe 2000 ha una clausola di 60 milioni di euro, ma, secondo Mundo Deportivo, il club paulista è disposto a venderlo per una cifra compresa fra i 15 e i 20 milioni di euro.